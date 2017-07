In der letzten Sitzung vor der großen Sommerpause wird es nochmal ernst: 34 Punkte umfasst die heutige Tagesordnungs im Karlsruher Gemeinderat - darunter die Zukunft des Stadtmarketings, der Streit um die Lüpertz-Kunst und die geplante Erhöhung der Preise für die Fest-Tickets. ka-news ist vor Ort und hält Sie auf dem Laufenden!

+++ 16.26 Uhr +++

Der Änderungsantrag der Linken sowie der Kult wird mehrheitlich abgelehnt. Der SPD-Antrag wird in den Aufsichtsrat verwiesen, es erfolgt keine Abstimmung. Mehrheitlich wird die Beschlussvorlage zur Erhöhung des Fest-Preises ab 2018 auf 10 Euro pro Ticket angenommen.

Zur Erhöhung der Das Fest-Ticketpreise geht es direkt in die Diskussion. Für die CDU-Fraktion drückt Rashan Dogan ihre Zustimmung aus: " Halten die Erhöhung angemessen und für einen richtigen Schritt." Das Fest kann trotz Erhöhung nicht als kommerzielle Veranstaltung per se bezeichnet werden, so Dogan, dank eines großen kostenfreien Bereichs kämen alle auf ihre Kosten.

Raphael Fechler spricht für die SPD: "Aus unserer Sicht ist es eine moderate Preiserhöhung. [...] Es ist aus unserer Sicht wichtig, hier eine zeitgemäße Antwort zu finden." Das Fest stoße in einigen Punkten an seine Grenzen. Der Ergänzungsantrag soll allen gesellschaftlichen Gruppen die Teilhabe ermöglichen. "Wir werden der Erhöhung zustimmen. Wir halten es für den richtigen Weg, von allen anderen, die einen anderen Weg einschlagen wollen, würden wir uns das Aufzeigen entsprechender Alternativen wünschen", so Fechler.

Ekkehard Hodapp für die Grünen, welche die Erhöhung ablehnen: "Bisher ist es gelungen, Mehrkosten durch Sponsorengelder aufzufangen", so Fechler, daran sei wohl die Erfahrung gekoppelt, diese könne auch künftig immer gelingen. Was unseres Erachtens gegen eine Erhöhung spricht, ist die Abschaffung des symbolischen Preises von fünf Euro würde eine Bewegung weiterfördern - das ältere Publikum geht künftig zum Vorfest und das jüngere Publikum von Außerhalb zum Hauptfest. Die Erhöhung des Preises ist eine Tendenz zur Kommerzialisierung des Festes - "dann könnte das Fest in Karlsruhe bald so enden wie viele andere Festivals."

Max Braun für die Kult - ebenfalls Ablehnung der Ticketerhöhung: Kostenerhöhungen sollten nicht auf dem Rücken der Besucher ausgetragen werden. "Das Defizit für die steigenden Sicherheitskosten sollen von der Stadt übernommen werden. Nur so bleibt bei Das Fest der Ursprungsgedanke vorhanden." Die Kult befürchtet Kommerzialisierung. Er stellt die Frage: Wohin wollen die Besucher, dass sich das Fest entwickelt? Und: Können nicht auch lokale Künstler für das Fest eine gleiche Attraktivitätswirkung ausstrahlen wie überregionale Künstler?

Thomas H. Hock (FDP): "Ja es gibt immer gute Gründe für eine Preiserhöhung. Wenn es sie nicht gibt, werden sie gesucht oder gemacht." Hoch schlägt eine "Strafe" bei Nichtnutzung gekaufter Festtickets vor wie beispielsweise Verfall eines Tickets zum Zeitpunkt X bei Nichtnutzung. "Nicht der Preis, sondern die Verfügbarkeit reguliert Schwarzmarkt", so Hoch. Das Fest sei immer als Umsonst-und-Draußen-Fetival vorgesehen gewesen, die jetzt notwendige Preiserhöhung sei nur der Anfang einer Preisschraube.

Niko Fostiropolous (Die Linke): "Natürlich gibt es immer Gründe um Geld zu verlangen", so Fostiropolous, und fordert: Es sollte städtische Bereiche geben, die nicht nach Kassenlage entschieden werden. "Wir wollen dass der Charakter von früher wie das Fest geplant war, wieder hergestellt wird und es wieder beitragsfrei anzubieten."

Paul Schmidt (AfD): "Wir wären bereit, Einschnitte bei der Berühmtheit der Top-Acts in Kauf zu nehmen, wenn damit auf Erhöhung der Gebühren verzichtet werden kann. Dadurch, dass es Geld kostet, gehen viele nicht mehr hin." Der gegenwärtige Zustand des Festes sei bedauerlich, was die Situation der Tickets angehe. Wir werden der Erhöhung zustimmen, allerdings mit dem klaren Ziel, dass die Zuschüsse der Stadt gestrichen werden. "Ein kommerzielles Fest muss sich alleine tragen."

Friedemann Kalmbach (Gemeinsam für Karlsruhe): Kalmbach betont zunächst das große Angebot des Fests - "75 Prozent des Fests sind frei zugänglich". GfK wird der Erhöhung "freudig zustimmen, weil es nicht anders möglich ist, alles andere ist Augenwischerei." Und: "Es ist ein freies Fest und das wird es auch bleiben, da habe ich keine Sorge."

Jürgen Wenzel (Freie Wähler): Stimmen der Beschlussvorlage zu - Das Fest sei immer noch sehr günstig und preislich im unteren Bereich. "Ich möchte nicht das Fest von 1985 wieder haben, weil dann würde glaube ich keiner mehr kommen." Er lobt die Sicherheitsvorkehrungen, die angesichts aktueller Veränderungen notwendig seien: "Keine europäische Grenze ist so gut bewacht wie das Fest."

Mit der Preissteigerung sollen anfallende Mehrkosten von 376.000 Euro aufgefangen werden, teilt Fest-Chef Martin Wacker im Gemeinderat mit. Darin enthalten sind unter anderem Kosten der Veranstaltungsausfallversicherung (75.000 Euro) bei schlechten Wetter, steigende Gema-Kosten, konjunkturelle Preissteigerungen (die man bisher auffangen konnte), zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sowie eine Infrastruktur für Katastrophenmanagment (bisher über Feuerwehr und THW geregelt).

Wir brauchen die Erhöhung, um die bisherige Qualität des Fests zu erhalten, nicht um den Charakter des Fests zu ändern, so Mentrup. "Ich bin dankbar, dass man beim Fest immer ein Stufe weiter gedacht hat, als es die Realität dann durch den ein oder anderen Anschlag dann gefordert hat." Es sei ein Irrglaube, dass Dinge die umsonst auch in der Organisation einfacher seien. Viele Maßnahmen wie die Sicherheit komme auch dem kostenfreien Bereich des Fests zugute, so Mentrup. Teure Tickets = weniger Besucher ist keine Gleichung die aufgeht - "dem entgegen steht der Ausverkauf der Tickets im Januar." "Wir haben das Problem, dass Leute die Karte auf Vorrat kaufen und sie dann nicht nutzen", so Mentrup.

+++ 15.40 Uhr +++

Das Ausscheiden der Stadträtin Marianne Köpfler (CDU) zum 31. August wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Für sie wird Johannes Krug nachfolgen. "Ich darf mich im Namen des Gemeinderats ganz herzlich für ihr Engagement bedanken", so Oberbürgermeister Frank Mentrup.

+++ 15.34 Uhr +++

Ein herzliches Hallo aus dem Karlsruher Gemeinderat! Es ist die letzte Sitzung vor der großen Sommerpause. Insgesamt 34 Tagesordnungspunkte warten heute auf das Plenum. Die Sitzung wird in wenigen Minuten mit dem ersten Tagesordnungspunkt starten: Stadträtin Marianne Köpfler (CDU) möchte zum 31. August aus dem Karlsruher Gemeinderat ausscheiden.