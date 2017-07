vor 1 Stunde Eggenstein-Leopoldshafen Linie S1 blockiert: Unbekannte legen Betonklotz auf Straßenbahngleise

Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 09.45 Uhr, legten bislang unbekannte Täter insgesamt dreimal Steine auf die Gleise der Straßenbahnlinie 1 zwischen Eggenstein-Leopoldshafen und Linkenheim, was zu einem Unfall führte und die Weiterfahrt der Straßenbahn verhinderte.