Heute findet das vorerst letzte Heimspiel des KSC als Zweitligist statt. Anpfiff wird um 15.30 Uhr gegen Dynamo Dresden sein. Aufgrund einer DFB-Strafe müssen die Mannschaften vor der "Geisterkulisse" von gerade einmal rund 6.000 Zuschauern im Wildparkstadion antreten. Allerdings könnte großer Trubel vor dem Spiel herrschen. Sowohl die ausgeschlossenen KSC-Fans, als auch die Anhänger von Dynamo Dresden haben jeweils einen Fanmarsch angekündigt. Wir berichten live über die aktuelle Lage.

17.20 Uhr: Schluss im Wildparkstadion - Endstand: 3:4

17.19 Uhr: Elfmeter für den in der 90. Minute!

17.18 Uhr: Und da ist doch noch das 4:2! Tooor für den KSC!

17.12 Uhr: Schade! Da wäre fast das 4:2 gefallen

83.| Die Kugel ist im Tor, aber der Treffer von #Zawada zählt wegen eines Foulspiels nicht. #nurderksc #kscsgd — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 14. Mai 2017

17.10 Uhr: Dresden macht das vierte Tor

17.08 Uhr: Profi-Debüt von Valentino Vujinovic

16.55 Uhr: Gähn...

67.| Wenig los auf beiden Seiten. Torraumszenen sind derzeit leider Mangelware. #nurderksc #kscsgd — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 14. Mai 2017

16.40 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft

Die Dynamo-Fans haben zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Choreo vorbereitet.

45.| Pause im #Wildpark! Clevere und effiziente Dresdner führen zur Halbzeit mit 3:1! #nurderksc #kscsgd — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 14. Mai 2017

16.05 Uhr: Bitter für den KSC! Jetzt steht es plötzlich 1:3

34' Der nächste Elfer für die SGD! Foul an Berko. #KSCSGD 1:1 — SGD-Liveticker (@SGD_Liveticker) 14. Mai 2017

15.58 Uhr: Neu im Spiel

Beide Spieler sind wohl bei Bewusstsein und nun auf dem Weg ins Krankenhaus. Neu ins Spiel kommt für Gimber nun Valentini und für Kutsche steht Berko auf dem Spielfeld.

15.52 Uhr: Zusammenprall im Mittelfeld zwischen Kutsche und Gimber – beide liegen am Boden!

15.44 Uhr: 1:1

12' Und dann doch das TOR! JANNIK MÜLLER nach der Ecke! #KSCSGD 1:1 — SGD-Liveticker (@SGD_Liveticker) 14. Mai 2017

15.43 Uhr: Elfer für Dresden - aber kein Tor!

15.38 Uhr: 1:0 KSC

15.35 Uhr: Rauch aus dem Gäste-Block

15.30 Uhr: Während sich manche immernoch über die Outfits der Gäste-Fans wundern startet das Spiel!

15.10 Uhr: In zwanzig Minuten startet das letzte Heimspiel der Saison 2016/2017

Das Wildparkstadion ist bereit für's letzte Heimspiel der Saison ?? #KSCSGD ? kscsnaps pic.twitter.com/u13krOVOcH — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 14. Mai 2017

14.55 Uhr: Die Spieler machen sich inzwischen warm

14.54 Uhr: Die Fans aus Dresden twittern über ihren Fanmarsch

14.40 Uhr: Rund 500 KSC-Fans sind an dem Stadion angekommen

14.30 Uhr: Nun nähert sich auch der KSC-Fanmarsch dem Wildparkstadion!

14.25 Uhr: Und hier liegt auch schon die Aufstellung des Match vor

14.20 Uhr: Dynamo Dresden ist motiviert

14.20 Uhr: Grüße von der Polizei Karlsruhe

Hallo aus dem #Wildpark,

wir sind für Euch bei der Begegnung #kscsgd auch bei Twitter im Einsatz!

Eure #polizei #karlsruhe pic.twitter.com/d80K7ObQue — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 14. Mai 2017

14.15 Uhr: Die Gäste "schmücken" das Stadion

14:07 Uhr: Die Dresdner-Fans sind im Stadion!

Nach Zeugen-Aussagen sollen Anhänger von Dynamo Dresden das Wildparkstadion gestürmt haben. Andere dagegen sagen, es wäre friedlich zugegangen - Fakt ist, die Gäste sind inzwischen im Wildparkstion angekommen.

14 Uhr: Erste Ausschreitungen auf Seiten der Dresdner-Fans

13.45 Uhr: Der Fanmarsch der Gäste setzt sich in Bewegung

Wer sich wundert, warum seit 11 Uhr ein Hubschrauber über die Fächerstadt kreist - auch der gehört zum Polizeiaufgebot der anstehenden Fanmärsche.

Muss jemand gerettet werden? Ist irgendwo der Notstand ausgebrochen? Ham wir Krieg? Nein, Fußballfans werden aus der Luft gebabysittet. #ksc — Thomas Griesbaum (@tenc4te) 14. Mai 2017

13.30 Uhr: Dresden-Marsch beginnt nahe Technologieopark

Die Fans von Dynamo Dresden wollen ihren Fanmarsch von der Hagsfelder Allee/ Technologiepark beginnen, den Hirtenweg am Hauptfriedhof queren und bis zum Klosterweg laufen. Sollte der Fußmarsch nicht wie geplant funktionieren, soll er am direkt am Technologiepark aufgelöst werden, so die Polizei auf Nachfrage.

13 Uhr: Die Polizei bereitet sich auf Fanmarsch vor

Die Polizei rüstet sich im Vorfeld entsprechend, um für eine Trennung der beiden Lager zu sorgen. Einsatzleiter Fritz Rüffel geht davon aus, dass sich während dem Spiel rund 500 bis 1.000 Personen rund um das Stadion aufhalten. "Wir haben den Wasserwerfer angefordert. Dieser wird aber nur aufgefahren, wenn er wirklich benötigt wird", gab Rüffel gegenüber ka-news an.