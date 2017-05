Heute findet das vorerst letzte Heimspiel des KSC als Zweitligist statt. Anpfiff wird um 15.30 Uhr gegen Dynamo Dresden sein. Aufgrund einer DFB-Strafe müssen die Mannschaften vor der "Geisterkulisse" von gerade einmal rund 6.000 Zuschauern im Wildparkstadion antreten. Allerdings könnte großer Trubel vor dem Spiel herrschen. Sowohl die ausgeschlossenen KSC-Fans, als auch die Anhänger von Dynamo Dresden haben jeweils einen Fanmarsch angekündigt. Wir berichten live über die aktuelle Lage.

13.45 Uhr: Der Fanmarsch der Gäste setzt sich in Bewegung

Wer sich wundert, warum seit 11 Uhr ein Hubschrauber über die Fächerstadt kreist - auch der gehört zum Polizeiaufgebot der anstehenden Fanmärsche.

Muss jemand gerettet werden? Ist irgendwo der Notstand ausgebrochen? Ham wir Krieg? Nein, Fußballfans werden aus der Luft gebabysittet. #ksc — Thomas Griesbaum (@tenc4te) 14. Mai 2017

13.30 Uhr: Dresden-Marsch beginnt nahe Technologieopark

Die Fans von Dynamo Dresden wollen ihren Fanmarsch von der Hagsfelder Allee/ Technologiepark beginnen, den Hirtenweg am Hauptfriedhof queren und bis zum Klosterweg laufen. Sollte der Fußmarsch nicht wie geplant funktionieren, soll er am direkt am Technoligiepark aufgelöst werden, so die Polizei auf Nachfrage.

13 Uhr: Die Polizei bereitet sich auf Fanmarsch vor

Die Polizei rüstet sich im Vorfeld entsprechend, um für eine Trennung der beiden Lager zu sorgen. Einsatzleiter Fritz Rüffel geht davon aus, dass sich während dem Spiel rund 500 bis 1.000 Personen rund um das Stadion aufhalten. "Wir haben den Wasserwerfer angefordert. Dieser wird aber nur aufgefahren, wenn er wirklich benötigt wird", gab Rüffel gegenüber ka-news an.