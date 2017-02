vor 45 Minuten Walzbachtal-Jöhlingen Leichte Verletzungen: 41-Jähriger bemerkt Bremsvorgang zu spät

Glimpflicher als es zunächst den Anschein hatte, verlief ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 293, beim Orstausgang Jöhlingen im Walzbachtal, darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.