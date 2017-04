In der Erzbergerstraße kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Nach Angaben der Polizei, ist die jungendliche Radfahrerin mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, bevor sie gegen das abbiegende Auto prallte.

"Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war das Mädchen gegen 17.10 Uhr auf dem für Radler freigegebenen Fußgängerweg der Erzbergerstraße mit flotter Geschwindigkeit in südlicher Richtung unterwegs, als ein zunächst in gleicher Richtung fahrender Autofahrer nach rechts in die Knielinger Allee einbiegen wollte", berichtet die Polizei in einer Pressemeldung am Mittwoch.

Zwar erkannte die Jugendliche die Gefahr und bremste ihr Rad noch voll ab,nach einer Blockierspur von über sechs Metern rutschte sie aber noch auf die Fahrbahn und prallte gegen den von einem 55 Jahre alten Mann gesteuerten Pkw. Ein Rettungswagen war zur Versorgung der 16-Jährigen im Einsatz. Der beim Zusammenprall entstandene Sachschaden ist mit etwa 1.000 Euro beträchtlich.