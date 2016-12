Teuer gebaut und nun zu selten in Gebrauch? Die Tramlinien 5 und 6 werden von Fahrgästen weniger genutzt als andere Straßenbahnverbindungen. Die Auslastung ist "nicht ganz zufriedenstellend" räumen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ein. Was könnte dagegen unternommen werden?

Die Endhaltestellen der Linie 5 in Rintheim und Linie 6 am Technologiepark verbinden und damit die beiden schwächsten Linien im Karlsruher Netz zu einer gemeinsamen Linie vereinen, das schlagen die Freien Wähler in einer aktuellen Anfrage an den Gemeinderat vor. Sie erhoffen sich dadurch eine Fahrgaststeigerung und gleichzeitige Reduzierung der Betriebskosten.

Knapp 1.800 Fahrgäste nutzen die Strecke stadteinwärts von Rintheim bis zum Hauptfriedhof - in umgekehrter Richtung sind es 450 Fahrgäste, die werktags die Linie 5 nutzen. Vor der Erneuerung der Gleisstrecke (das war zum Fahrplanwechsel 2014/2015) wurden rund 200 weniger Fahrgäste stadtauswärts in Richtung Rintheim verzeichnet.

Konkurrenz durch 4 und S2

Mehr Bewegung verzeichnen die VBK bei der Linie 6: "Zwischen der Haltestelle Technologiepark und Philipp-Reis-Straße nehmen knapp 4.000 Fahrgäste die Linie", berichten sie in der Stellungnahme zur Anfrage, "auch bei dieser Zahl handelt es sich ausschließlich um die Einsteiger an einem Werktag an dem genannten Streckenabschnitt."

Und warum werden diese beiden Linien außergewöhnlich schwach genutzt? Die VBK sehen einen Grund in der guten Anbindung des Stadtteil Rintheim: Neben der Linie 5, fahren ebenfalls die Linie 4 sowie die S2 in einem dichten Takt. Sorgen macht man sich ob der zukünftigen Auslastung der beiden Linien nicht - sie soll in den kommenden Jahren steigen.

Fahrgäste sollen in kommenden Jahren zunehmen

Die Bebauung im Bereich der Haltestelle Forststraße sowie der Zuzug junger Familien sollen dem Fahrgastverhalten auf Linie 5 "neue Impulse" geben. Im Frühjahr 2014 wurde in neunmonatiger Bauzeit das Liniennetz in Rintheim erneuert: Eine Gleismittenerweiterung für die neuen Niederflurbahnen sowie ein barrierfreier Ausbau der Haltestellen wurden durchgeführt - ein Haken kann aber dennoch nicht unter das Projekt gesetzt werden.

Aktuell werden laut VBK noch "eine Vielzahl von Nachträgen" bearbeitet. Das Bauprojekt wurde kombiniert mit dem Stadtsanierungsprogramm der Stadt Karlsruhe durchgeführt - anvisiert ist ein Kostenrahmen von rund sechs Millionen Euro, zuzüglich zwei Millionen Euro für den Umbau des Straßenraumes.

Bei der Linie 6 setzt man langfristig auf die Entwicklung das Schlachthofgeländes und der Ludwig-Erhard-Allee. Die VBK sehen hier noch Entwicklungspotential. Die Strecke ist die jüngste im VBK-Netz - sie wurde 2012 in Betrieb genommen. 30 Millionen Euro haben sich die Karlsruher Verkehrsbetriebe das Projekt kosten lassen. Zuwendungen in Höhe von 20 Millionen Euro habe das Land beigesteuert.

Eine Zusammenführung der Linien 5 und 6 sieht man bei den VBK vorerst nicht: "Durch die zusätzliche Gleisverbindung zwischen Endhaltestelle Rintheim und Technologiepark würde sicherlich die Attraktivität der beiden Linien gestärkt werden. Jedoch würden bei der jetzigen Linienführung die Betriebskosten unverändert bleiben."

Die Unterlagen zur heutigen Sitzung gibt es unter http://web3.karlsruhe.de/Gemeinderat/ris/bi/to0040.php?__ksinr=4160