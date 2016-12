Bei einer aktuellen Studie lässt Karlsruhe die Landeshauptstadt alt aussehen: Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts in Stuttgart haben 30 deutsche Städte in Bezug auf ihre Lebensqualität untersucht. Das Ergebnis: Karlsruhe belegt Platz 1 und lässt viele namhafte Großstädte hinter sich.

Untersucht wurden 30 deutsche Städte, die besonders Studenten und junge Berufstätige anziehen - sogenannte Schwarmstädte. Weitere Beurteilungsgrundlage war der von 2008 bis 2013 steigende Anteil der Altersklasse zwischen 20 bis 34 Jahren.

Die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO beurteilten die Städte nach den Faktoren Lebensqualität, Katastrophen, Umweltgerechtigkeit und Innovationsfähigkeit. Das Ergebnis: Karlsruhe belegt mit 190,61 Punkten Platz 1, Stuttgart landet auf Platz 16.

Hohe Lebensqualität und niedrige Arbeitslosenquote

Karlsruhe, so das Institut in einer Pressemeldung, zeichne sich durch mehrere Faktoren besonders aus: Hohe Lebensqualität, eine niedrige Arbeitslosenquote, vergleichsweise günstigen Wohnraum sowie Topwerte beim Öffentlichen Nahverkehr und Zufriedenheit der Bürger mit der Situation für Radfahrer (jeweils Platz 2). Hinzu kommen laut Fraunhofer Institut viele Grün- und Wasserflächen, verbunden mit sehr guter Luftqualität und guter Gesundheitsversorgung (vorderes Drittel). Damit belegt die Fächerstadt Platz 1 in der Kategorie "Lebenswerte Stadt".

Außerdem ist die Verschuldung im Vergleich niedrig und die Wirtschaft sehr facettenreich. Auch für Katastrophenfälle und die Herausforderungen des Klimawandels ist Karlsruhe optimal aufgestellt. Diese Ergebnisse bescheren Karlsruhe Rang 6 in der Kategorie "Resilienz".

Innovativ als "smart-city"

Positiv in die Wertung floss auch ein, dass Karlsruhe eine Smart-City-Strategie hat und Experimentierfelder ermöglicht. Insgesamt kommt Karlsruhe deshalb in der Kategorie "Innovative Stadt" auf Platz 3 - nur München und Freiburg schneiden hier besser ab. In der Kategorie "Umweltgerechte Stadt" erreicht Karlsruhe mit Platz 12 das vordere Mittelfeld.

Bewertet wurde nach 28 öffentlich zugänglichen Indikatoren: von städtischen Grün- und Wasserflächen über die Existenz von Plänen zur Klimaanpassung und dem CO2-Ausstoß bis hin zum Anteil hochqualifizierter Jobs am städtischen Arbeitsmarkt. Ziel der Morgenstadt-Initiative war es, ein Instrumentarium zu entwickeln, mit dem sich ein ganzheitliches Bild der Zukunftsfähigkeit einer Stadt zeichnen lässt - als erste Grundlage für vertiefte Analysen vor Ort.

Die gesamte Studie als PDF: http://www.morgenstadt.de/content/dam/morgenstadt/de/documents/index_onlinedokumentation.pdf