Lebensqualität in Karlsruhe: Bei Sicherheit schneidet Stadt eher schlecht ab

Anzeige

Bereits seit zehn Jahren führt die Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Union alle drei Jahre eine telefonische Bürgerbefragung zur Lebensqualität in europäischen Städten durch. Wie die Stadtverwaltung angibt, sei das Ergebnis dieser Umfrage in seiner Aussagekraft sinnvoll. Denn in die Wertung werden nur Städte aufgenommen, die eine ähnliche Struktur wie Karlsruhe haben und über eine ähnliche Einwohnerzahl verfügen.

In der Wertung mit Karlsruhe wurden daher Hochschulstädte aufgenommen, die eine "technologiegeprägte Wirtschaftsstruktur" haben. Dazu wurden die Umfrageergebnisse unter anderem aus Augsburg, Braunschweig, Darmstadt aber auch Oulu in Finnland und Tallinn in Estland verglichen.

In Sachen Grünflächen vorne, beim Sicherheitsgefühl eher hinten

Insgesamt zeigt das Ergebnis der Befragung, dass Karlsruhe einen Platz im Mittelfeld des Rankings einnimmt. "In der Bewertung von Infrastruktur und Lebensbedingungen nimmt Karlsruhe vordere Plätze bei der Bewertung der Grünflächen in der Stadt, der Schulen, der Gesundheitsvorsoge, der Sportstätten und der kulturellen Einrichtungen ein", so die offizielle Stellungnahme der Stadt.

Weniger gute Noten erhielten hingegen der öffentliche Raum, der Nahverkehr, die Sauberkeit und die öffentliche Sicherheit. Gerade das Sicherheitsgefühl sei in Karlsruhe im Vergleich unterentwickelt, resümiert die Stadt. Bei der Sitzung des Gemeinderates, in dem die Umfrage zur Kenntnis genommen wurde, äußerten sich einige Stadträte zum Ergebnis.

"Wir müssen dagegensteuern"

"Das Ergebnis des Sicherheitsgefühls hat sich zum Jahr 2014 um vier Prozent verschlechtert. Das ist ein Schaden für die Stadt und bedeutet, dass wir dagegen steuern müssen und die Tatsache nicht beschönigen dürfen", so der parteilose Stadtrat Stefan Schmitt.

Für die CDU-Fraktion hat Stadtrat Sven Maier das Ergebnis als "Gut" bewertet. "Trotzdem können wir daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Hoffentlich steigt dann die Lebensqualität", sagt Maier weiter. Für die FDP-Fraktion beschreibt Karl-Heinz Jooß das Ergebnis als "zufriedenstellend".

"Ruf nach Polizei ist berechtigt"

Renate Rastätter (Grünen) ist der Ansicht, dass Karlsruhe Stärken und Schwächen habe und an den Schwächen durchaus gearbeiteten werden könne. "Wir dürfen den Sicherheitsaspekt nicht dramatisieren, sondern müssen stärker an die Sache herangehen", mahnt sie.

Erik Wohlfeil von der KULT-Fraktion ist der Meinung, "bei der Umfrage liegt Karlsruhe auf den vorderen Plätzen, unter anderem deshalb, da es hier wenig Armut gibt. Karlsruhe ist eine wachsende Stadt, da ist der Ruf nach mehr Polizei berechtigt". Konkrete Ableitungen und Maßnahmen wurden allerdings im Rahmen der Sitzung nicht beschlossen.