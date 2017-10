Bei der 15. Auflage des Spendenmarathons "Laufen mit Herz" sind in diesem Jahr insgesamt 63.241 Euro für soziale Projekte zusammen gekommen. Mit dem Spendenerlös zeigen sich die Veranstalter in einer Pressemitteilung sehr zufrieden.

187 Spendenläufer sammelten nach Angaben der Veranstalter für 18 soziale Projekte direkte Spenden in Höhe von 58.574,60 Euro. Weitere 4.666 Euro an indirekten Spenden waren am Ende ebenfalls im "Laufen mit Herz"-Spendentopf.