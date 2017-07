Die Biotonne sorgt erneut für Diskussionen in Karlsruhe - diesmal nicht im Stadt-, sondern im Landkreis. Seit 2016 streiten der Landkreis und das Umweltministerium über die verpflichtende Einführung einer Tonne. Jetzt macht das Land ernst und verpflichtet zur "Zwangstonne".

Der Streit zwischen dem Landkreis Karlsruhe und dem baden-württembergischen Umweltministerium schwelt bereits seit einigen Monaten. Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung durch die Einführung des "Kreislaufwirtschaftsgesetzes" aus dem Jahr 2012. Dieses sieht vor, dass bis Ende 2017 deutschlandweit eine flächendeckende Biotonne für Speise- und Gartenabfälle eingeführt werden muss.

Sechs Landkreise kündigten Widerstand an, darunter der Landkreis Karlsruhe. Landrat Christoph Schnaudigel hatte mehrfach betont, dass das Müllsystem funktioniere und es keinen Bedarf für eine weitere Sammeltonne gebe. Immerhin gebe es im Landkreis genügend Haushalte, die über einen Komposthaufen verfügen würden, argumentierte der Landkreis Karlsruhe. Die anfallende Menge an Müll sei somit nicht zu vergleichen mit den entstehenden Kosten.

Umweltministerium greift zu ungewöhnlichen Maßnahmen

Der Landkreis und das Ministerium erklärten im November des vergangenen Jahres, sich nochmal zu einem Gespräch treffen zu wollen - offenbar ohne Ergebnis: In einer Pressemitteilung kündigt das Ministerium nun an, dass der Landkreis Karlsruhe zur Bioabfallsammlung verpflichtet werden soll. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe dem Landkreis Karlsruhe am heutigen Montag den Entwurf für eine Anordnung zur getrennten Sammlung von Bioabfällen zugesandt. Hiermit soll der Kreis verpflichtet werden, Bioabfälle spätestens ab dem 1. Januar 2020 getrennt von anderen Abfallarten zu sammeln.

"Leider weigert sich der Kreis beharrlich, geltendes Recht umzusetzen", begründet Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) diesen Schritt. "Was aber von jedem Bürger erwartet wird, nämlich sich an Recht und Gesetz zu halten, erwarte ich auch und gerade von einem hoheitlichen Träger wie dem Landkreis." Der Landkreis Karlsruhe habe ausreichend Zeit gehabt, die Biomülltonnen-Pflicht umzusetzen.

Anweisung an MVV Mannheim, keinen Karlsruher Müll anzunehmen

Um die "Wirksamkeit der geplanten Anordnung gegen den Landkreis Karlsruhe zu flankieren", sei auch eine parallele Anordnung gegen den Restmüllentsorger des Kreises, die MVV Mannheim, vorgesehen. "Hiernach darf die MVV nach dem 1. Januar 2020 nur dann wieder Restmüllabfälle vom Landkreis Karlsruhe annehmen und behandeln, wenn der Kreis die getrennte Sammlung von Bioabfällen eingeführt hat", so das Ministerium. Der Landkreis Karlsruhe und die MVV haben nun bis zum 30. September 2017 Gelegenheit, zu den geplanten Anordnungen Stellung zu nehmen.

Für den Stadtkreis Karlsruhe sind keine Änderungen zu erwarten. Hier gilt die Biotonne längst als etabliert. Wer über einen Komposthaufen verfügt, kann die Tonne bei den Behörden abmelden. Wie die Stadt auf Anfrage von ka-news im vergangenen Jahr erklärte, deckt sich die Karlsruher Regelung mit dem "Kreislaufwirtschaftsgesetz".