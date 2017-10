vor 8 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Land will Digitalisierungsstrategie in Museen vorantreiben

Die Landesregierung will die Digitalisierung in Museen ausweiten. Kunststaatssekretärin Petra Olschowski will dies mit dem Projekt "Digitale Wege ins Museum" vorantreiben. Ein Beispiel dafür bietet das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe.