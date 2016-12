vor 3 Stunden Karlsruhe Ladendetektiv erwischt Dieb: Fluchtversuch bleibt ohne Erfolg

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird ein 22-jähriger Mann am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann wird beschuldigt, am Donnerstagabend aus der Auslage eines Geschäftes in der Kaiserstraße ein Parfum gestohlen zu haben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.