Ein Ladendieb konnte am Dienstagnachmittag dank der tatkräftigen Hilfe eines Radfahrers dingfest gemacht werden. Zuvor hatte ein Detektiv den Diebstahl beobachtet.

Ein flüchtender Ladendieb konnte am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Kaiserstraße von einem vorbeifahrenden Radfahrer zu Boden gebracht und festgenommen werden. Nach den ersten Ermittlungen des Polizeireviers Marktplatz wurde ein 31 Jahre alter Dieb beim Klauen in einem Kaufhaus auf der Kaiserstraße von dem Ladendetektiv beobachtet. Als dieser ihn beim Verlassen des Ladens ansprach flüchtete er auf der Kaiserstraße in Richtung Marktplatz.

Die Flucht endete an einem Baustellenzaun, wo er von dem Ladendetektiv sowie von einem vorbeifahrenden Radfahrer bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten wurde. In seinem Rucksack wurde Diebesgut im Wert von rund 300 Euro entdeckt.