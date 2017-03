Glimpflich ausgegangen ist ein Feuerwehreinsatz am Freitagmorgen. Nachdem ein LKW-Fahrer Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug festgestellt hatte, alarmierter er die Feuerwehr. Diese konnte die heißen Bremsen kühlen.

Am Freitagmorgen um 9.13 Uhr wurde die Feuerwehr Weingarten und die Berufsfeuerwehr Karlsruhe zu einem LKW-Brand auf der A5 in Richtung Süden alarmiert. Beim Kilometer 620 zwischen Weingarten und der Anschlussstelle Karlsruhe Nord hatte 67-jähriger LKW-Fahrer eine Rauchentwicklung an der Hinterachse seines Autotransporters bemerkt, berichtet die Weingartener Feuerwehr in einer Pressemeldung.

Er steuerte sofort den Standstreifen an und alarmierte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr fing der Fahrer aus Sicherheitsgründen an, die Fahrzeuge abzuladen. Bei der Kontrolle der Feuerwehr stellte sich heraus das es sich um eine heiß gelaufene Bremse handelte.

Von der Feuerwehr Weingarten wurde die Achse langsam im einem Rohr herunter gekühlt. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr mussten nicht tätig werden und brachen die Alarmfahrt ab. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug zusammen mit der Polizei zu einer Fachwerkstatt nach Karlsruhe begleitet.