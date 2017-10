Geeignete Sicherungstechnik und das engagierte Verhalten von Zeugen kann Wohnungseinbrüche verhindern. Zu dieser Erkenntnis gelangt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in seiner neusten Statistik.

In seiner Auswertung für das Jahr 2016 kommt das Landeskriminalamt (LKA)Baden-Württemberg zu der Erkenntnis, dass mechanische und elektronische Sicherungseinrichtungen sowie eine aufmerksame Nachbarschaft im Vorjahr über 3.000 Einbrüche in Baden-Württemberg verhindert haben.

In 71 Fällen konnte die Polizei die Täter noch am Tatort oder in der Nähe festnehmen, weil die Täter durch Sicherungstechnik aufgehalten wurden oder aufmerksame Zeugen die Polizei riefen.

Aufmerksame Nachbarin in Karlsruhe ertappt Einbrecher

Auch im Landkreis Karlsruhe konnte durch eine aufmerksame Nachbarin im August 2016 Einbrecher auf frischer Tat ertappt werden. Die wachsame Frau bemerkte nachts unbekannte Personen mit Taschenlampen auf dem Grundstück ihrer Nachbarn. Weil sie wusste, dass diese im Urlaub waren, griff sie sofort zum Telefon und alarmierte die Polizei.

Schnell war klar, dass die Täter über ein eingeschlagenes Kellerfenster ins Haus gelangt waren. Als die Polizei eintraf, versuchten die Täter zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizei sie festnehmen und den gestohlenen Schmuck im Wert mehrerer tausend Euro sicherstellen.

Die mehr als 3.000 verhinderten Einbrüche zeigen, dass es sich lohne in geprüfte und sicherungstechnische Produkte zu investieren, erklärt das LKA in einer Pressemitteilung. Mechanische Sicherungseinrichtungen können beispielsweise einbruchhemmende Tür- und Fensterkonstruktionen sein oder Zusatzsicherungen an Türen und Fenstern. Auch elektronische Sicherungseinrichtungen wie beispielsweise Alarmanlagen könne Einbrecher sensibilisieren, so das LKA.

Nach LKA-Angaben bezuschusst die KfW-Bank den Einbau von Sicherungstechnik. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Baden- Württemberg beraten über geeignete Sicherungstechnik in Wohnungen oder Häusern. Weitere Beratung zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de.