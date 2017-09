Am Sonntagmorgen ist auf der L560 bei Blankenloch ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei bestätigt, wurde der Fahrer mittelschwer verletzt.

Der Autofahrer, der bei dem Verkehrsunfall mittelschwere Verletzungen erlitt, war am Sonntagmorgen auf der L560, in Höhe Blankenloch, in Richtung Karlsruhe unterwegs.

Aus bislang noch ungeklärten Ursachen kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und blieb im Wald liegen. Die Feuerwehr sowie ein Abschleppunternehmen waren im Einsatz, da das Fahrzeug stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit war. Die L560 war vorübergehend nur einspurig befahrbar.