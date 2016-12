Auf der Landesstraße L 559 zwischen Weingarten und Jöhlingen müssen die Schutzplanken erneuert werden. Deshalb wird die Fahrbahn ab dem 5. Dezember für zwei Wochen halbseitig gesperrt.

Ab kommenden Montag, 5. Dezember 2016, werden über einen Zeitraum von rund zwei Wochen die Schutzplanken entlang der L 559 zwischen Weingarten und Jöhlingen erneuert. Das teilt das Regierungspräsidium in einer Pressemeldung mit.

Mitte des Jahres wurde die Fahrbahn der L 559 zwischen Weingarten und Jöhlingen saniert. Da die Fahrbahn auf der gesamten Länge aufgrund des schlechten Unterbaus angehoben wurde, müssen die dort vorhandenen passiven Schutzeinrichtungen in Form von Schutzplanken erneuert werden. Die Arbeiten werden in kurzen Abschnitten bei halbseitiger Sperrung der L 559 durchgeführt. Der Verkehr wird an unübersichtlichen Stellen mit einer Ampelanlage geregelt.

Die Arbeiten sollen bis zum 21. Dezember 2016 abgeschlossen sein, so dass die L 559 ab 22. Dezember wieder regulär und ohne Geschwindigkeitsbeschränkung befahrbar ist. Die Baukosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro und werden durch das Land getragen.