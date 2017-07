Kunst-Diebstahl in Karlsruhe: Diebe klauen Gemälde aus Ausstellung

Drei Gemälde eines in Karlsruhe lebenden Künstlers wurden zwischen Sonntag- und Montagnachmittag aus einer Ausstellung in der Kaiserallee geklaut. Der Wert der Beute: rund 8.500 Euro.

Diebe haben drei Bilder aus einer Ausstellung in Karlsruhe geklaut. Wie die Polizei berichtet, wurde der Diebstahl am Montagnachmittag festgestellt. Da die Räume allerdings während der Ausstellungszeiten überwacht werden, gehen die Ermittler davon aus, dass die drei nebeneinander im ersten Obergeschoss der ehemaligen Kaserne in der Kaiserallee 12 hängenden Bilder während der Aufräumarbeiten gestohlen wurden.

Bei den Bildern handelt es sich allesamt um Werke des Künstlers Kwan Young Jung, der in Karlsruhe lebt. Sie wurden mit koreanischer Tinte und anderen Materialien auf die Leinwand gemalt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebe bei der Tat beobachtet wurden. Es wird weiter vermutet, dass die Kunstwerke "auch günstig", wie die Polizei sagt, unter der Hand angeboten werden. Der Gesamtwert der gestohlenen Bilder wird auf 8.500 Euro geschätzt.

Das sind die drei gestohlenen Bilder: