vor 37 Minuten Karlsruhe Kulinarisches Karlsruhe: Street Food Festival kommt in die Fächerstadt

Am Wochenende vom 16. bis 17. September wird am Festplatz in Karlsruhe wieder gebrutzelt und geschlemmt. Zum zweiten Mal findet dort das Street Food Festival statt. Geboten sein werden nach Aussage der Veranstalter neben internationalen Köstlichkeiten auch musikalische Unterhaltung.