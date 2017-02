Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat die Erwartungen für das Hallen-Meeting der Leichtathleten am Samstag in Karlsruhe gedämpft.

Auch nachdem sie am Mittwoch in Düsseldorf mit einer Weite von 18,13 Metern die Norm für die Hallen-EM im März in Belgrad erfüllt habe, müsse sie noch lernen, dem Druck wieder standzuhalten, sagte die 31-Jährige vom LV 90 Erzgebirge am Donnerstag in Ettlingen. Für Schwanitz ist es in der Halle die erste Saison nach zweijähriger Pause.

"Jeder erwartet etwas, weil er mit Europameisterin und Weltmeisterin wirbt. Aber ich habe vier Monate keinen Wettkampf gemacht", erklärte sie im Vorfeld des "Indoor Meeting Karlsruhe". Dennoch wolle sie noch ein paar Zentimeter drauf legen. "Ich hoffe, dass das geht. Das Training hat es gezeigt. 19,50 Meter sind aber zumindest in der nächsten Zeit weit, weit weg", sagte Schwanitz.

Eine nette Randnotiz ist, dass die Siegerin des Kugelstoß-Wettbewerbs am Samstag auf jeden Fall einen Meeting-Rekord aufstellen wird. Es ist das erste Mal in der nun 34-jährigen Geschichte der Veranstaltung, dass die "starken Frauen" in den Wurfring steigen.

Das Karlsruher Meeting gehört zur World Indoor Series des Weltverbandes IAAF. Es beginnt am Samstag um 17 Uhr.