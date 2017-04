Auf der vergangenen Veranstaltung des Eigentümerverbands "Haus und Grund Karlsruhe" forderte dieser unter anderem die Politik auf, verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen für die Immobilieneigentümer zu gewährleisten. In einer Pressemitteilung informiert er über seine Vorstellungen.

Der Eigentümerverband vertritt nach eigener Aussage seit seiner Gründung im Jahr 1902 die Interessen der privaten Immobilieneigentümer in der Fächerstadt. Heute zählt der Verband mit nahezu 10.000 Mitglieder. Aktuell steht der Verband unter anderem dafür ein, dass Eigentumsfreiheit im Immobilienbereich nicht eingeschränkt werden soll, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

"Die Vertragsfreiheit im Mietrecht darf nicht durch neue rechtliche Regelungen weiter beschränkt werden", so Marc Wurster, Vorsitzender von "Haus und Grund Karlsruhe. Die Mietpreisbremse sei demnach nicht geeignet, bezahlbaren Wohnraum in einer Region wie Karlsruhe zu gewährleisten. Wurster begründet seine Absage an die Mietpreisbremse mit dem Argument, dass das Angebot an Wohnraum nicht durch eine staatlich regulierte Miete größer werden würde.

Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, pocht "Haus und Grund" auf eine breite gesellschaftliche Diskussion. Einseitige Benachteiligungen von Stadtteilen oder Interessengruppen lehne der Verband der Immobilieneigentümer ab.