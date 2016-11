Anzeige

Die Freien Wähler im Enzkreis sind alles andere als glücklich über den ÖPNV. "Der Stadtbahnverkehr nach Pforzheim und Karlsruhe wird durch die AVG nicht ausreichend fahrgastfreundlich betrieben", klagen sie. Seit Jahren gebe es eine zu geringe Kapazität der Fahrzeuge.

"Ausfallende Fahrten und zeitliche Verzögerungen"

Das mache sich bemerkbar: "Aktuell gibt es wieder zahlreiche Beschwerden von Pendlern und Schülern über den beklagenswerten Umstand", so die Fraktion weiter. So sei es mittlerweile ein Dauerzustand, morgens und abends dicht gedrängt in der Stadtbahn zu stehen. "Dies oft noch verbunden mit ausfallenden Fahrten und starken zeitlichen Verzögerungen."

Die Freien Wähler sehen hier das Land Baden-Württemberg als Betreiber des Schienennetzes in der Pflicht. Die Begründung der AVG wollen die Politiker aus dem Enzkreis nicht gelten lassen: "Es kann nicht sein, dass das Land seit Jahren die immer gleiche Auskunft erteilt, man habe nicht genügend Fahrzeuge und Wagen zur Verfügung." Sie fordern, dass die AVG die Kapazitäten ihrer Fahrzeuge erhöhe.

AVG hat keine Puffer für Enzkreis zur Verfügung

Ganz so einfach sei die Angelegenheit allerdings nicht, gibt Nicolas Lutterbach, Pressesprecher der AVG an. "Wir können an einen Zug nicht einfach einen weiteren Wagen anhängen", erklärt er auf die Forderung der Freien Wähler angesprochen. Die AVG sei ein Dienstleister, die einen fest ausgeschriebenen Auftrag erfülle. Mehr eingesetzte Fahrzeuge würden dann auch mehr entstehende Kosten bedeuten, die gezahlt werden müssten.

Bevor die Kapazität auf dieser Strecke erhöht werden könne, bedürfe es zunächst einer Analyse, betont der Pressesprecher. "Wir müssen schauen, ob es nur vereinzelt zu vollen Zügen kommt oder ob es regelmäßig vorkommt", so Lutterbach. Wenn eine sehr hohe Nachfrage festgestellt werde, könne die AVG Kontakt mit dem Land als Auftraggeber aufnehmen, um eine Lösung zu finden.

Von einem Fahrzeugmangel als solchen könne man nicht sprechen, so Lutterbach weiter. "Aber es gibt immer wieder Situationen, wie etwa nach dem Unfall am Albtalbahnhof, dass Fahrzeuge ausfallen." Des Weiteren würden die Fahrzeuge gerade modernisiert, mit neuen Sitzen ausgestattet und ähnlichem, beschreibt er weiter. All das würde dazu führen, dass kein großer Puffer zur Verfügung steht. Und ist überhaupt ausreichend Personal für die AVG-Linien vorhanden?

Bahnbetreiber suchen händeringend nach Fahrern

Ein weiterer Vorwurf der Freien Wähler: Die AVG würde nicht ausreichend Zugführer einstellen. Dadurch käme es immer wieder zur Fahrtausfällen bei den Stadtbahnlinien. Auch ist sei ein Vorwurf, der für Lutterbach nicht neu ist. "Es kommt nicht nur auf der S5 zu Ausfällen", räumt der Pressesprecher ein. Auch die anderen Linien seien betroffen.

Gerade auf den Strecken der Linien S4 und S5 seien zudem oft Fahrer der Deutschen Bahn eingesetzt. Wenn diese dann allerdings kurzfristig ausfallen, könne nicht schnell genug reagiert werden - "und das geht dann zulasten der Betriebsqualität", sagt der AVG-Pressesprecher.

Mit dem Fahrer-Problem steht die AVG nach eigener Aussage aber nicht allein da. Es sei grundsätzlich ein deutschlandweites Phänomen, dass händeringend Triebfahrzeugführer gesucht werden. "Und das wird sich in den nächsten Jahren wohl auch nicht ändern", so Lutterbach. Der Markt sei in diesem Bereich sehr umstritten, jeder suche nach Mitarbeitern. Man sei bei den AVG allerdings dabei, den Personalstand wieder aufzustocken - "aber es braucht einen langen Atem", erklärt Lutterbach.