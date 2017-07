Vor der Sommerpause wird getagt: Die Ortschaftsräte Neureut, Wolfartsweier, Durlach, Grötzingen und Stupferich kommen in der kommenden Woche in öffentlichen Sitzungen zusammen und sprechen vor allem über die Kriminalstatistik von 2016 sowie Verkehrs- und Planungsthemen.

In einer Pressemitteilung informiert die Stadt Karlsruhe über die kommenden Sitzungen mehrerer Ortschaftsräte: Am Dienstag, 18. Juli, trifft sich der Neureuter Ortschaftsrat um 19 Uhr im Sitzungssaal des Neureuter Rathauses. Einziger Tagesordnungspunkt: die Neuwahl für die Nachfolge von Ortsvorsteher Jürgen Stober ab dem 1. Dezember 2017.

Neuer Radweg zwischen Wolfartsweier und Grünwettersbach?

Ebenfalls am Dienstag um 19 Uhr tagt der Ortschaftsrat Wolfartsweier in der Begegnungsstätte. Ortsvorsteher Anton Huber verabschiedet Gerry Frankenberg von der Kindertagesstätte "Die Katze" in den Ruhestand. Außerdem wird über die Kriminalstatistik 2016 für Wolfartsweier sowie den Bau eines Radweges entlang der L623 zwischen Wolfartsweier und Grünwettersbach beraten.

Auch die Aufstellung eines Wartehäuschens an der Bus-Haltestelle „Wolfartsweier Süd“, die Wiederanbringung des Turmes auf dem Feuerwehrhaus (altes Rathaus) in Wolfartsweier und politische Äußerungen im Mitteilungsblatt stehen auf dem Programm.

Durlacher Wald und Grötzinger Ortsmitte

Am Mittwoch, 19. Juli, kommt der Ortschaftsrat um Alexandra Ries in Durlach um 17 Uhr im Bürgersaal des dortigen Rathauses, Pfinztalstraße 33 zusammen. Nach dem jährlichen Bericht zum Durlacher Wald wird über die Neufassung der Geschäftsordnung gesprochen. Die Fraktionen wollen zudem über die Reinigung der Gedenksteine entlang der Tiefentalstraße, den Neubau des Dienerbaus/ des abgerissenen Schlossflügels und das Ladengeschäft im Gebäude P 90 sprechen.

Am gleichen Tag um 19 Uhr beginnt die Sitzung in Grötzingen in der Begegnungsstätte, Niddastraße 9. Die Ortschaftsräte unter Vorsitz von Karen Eßrich nehmen sich zunächst Zeit für die Fragen der Einwohner. Dann wird auch hier die Kriminalstatistik, die Einleitung vorbereitender Untersuchungen für die Ortsmitte Grötzingen und die Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe in Bezug auf Wohnbauflächen in Grötzingen diskutiert. Außerdem gibt es viele weitere Anträge und Anfragen aus der Mitte des Rates, bevor Bauanträge aufgerufen werden.

Barrierefreie Bushaltestelle ist Thema in Stupferich

Auch am Mittwoch um 19 Uhr tagt der Ortschaftsrat Stupferich im Sitzungssaal des Rathauses Stupferich, Kleinsteinbacher Straße 16. Unter Vorsitz von Ortsvorsteher Alfons Gartner wird vor allem der Beschluss einer Prioritätenliste zur barrierefreien Bushaltestelle gefordert. Weitere Punkte sind die Sanierung von Feldwegen, die Sanierung der Grundschule Stupferich und der Probebetrieb der Buslinien 117/118.