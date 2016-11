Kriminalität in Karlsruhe: AfD fordert Maßnahmen

Anzeige

In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Hauptausschuss der Stadt Karlsruhe mit dem Thema "Kriminalität in Karlsruhe" befasst. Anlass dafür war unter anderem ein Straftatenatlas, der die Entwicklung in der Fächerstadt darstellt.

"Dass Karlsruhe die größte Steigerung der Kriminalitätsrate in ganz Baden-Württemberg hat, darf nicht tatenlos hingenommen werden", geben die AfD-Stadträte Marc Bernhard und Paul Schmidt in einer Pressemeldung an. Sie fordern konkrete Maßnahmen der Stadt zur Verbesserung der Sicherheitslage.

"Es ist höchste Zeit, Maßnahmen zu ergreifen und nicht einfach auf den nächsten Bericht zu warten", sagt Bernhard nach eigenen Angaben in der gestrigen Hauptausschusssitzung der Stadt. So hat die AfD beispielsweise bereits die Verdoppelung des Kommunalen Ordnungsdienstes beantragt. Nach Ansicht der Stadträte Bernhard und Dr. Schmidt sollte geprüft werden, ob der Ordnungsdienst auch ganztägig, also auch in den Nachtstunden, aufgestellt werden kann.

Sicherheitsempfinden solle verbessert werden

"Bei einer weiteren Steigerung der Gesamtkriminalität um 8 Prozent, einer Zunahme von Gewaltdelikten um 23 Prozent, 481 Wohnungseinbrüchen und einer Rauschgiftkriminalität auf Zehnjahreshoch sehen wir akuten Handlungsbedarf", so Gemeinderat Schmidt.

Auch das persönliche Sicherheitsempfinden der Karlsruher Bürger habe sich weiter verschlechtert. So fühlen sich 48 Prozent der Karlsruher Bürger in ihrem eigenen Wohngebiet nicht mehr sicher, 41 Prozent fühlen sich nachts in Karlsruhe unsicher und 25 Prozent sogar in Bussen und Bahnen, zitiert die AfD eine aktuelle Umfrage der Stadt Karlsruhe.

"Schon in unserer Haushaltsrede haben wir bereits Ende September die Schaffung von 20 weiteren Stellen im Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt (KOD) gefordert. Wir sind der Meinung, dass an der Sicherheit unserer Bürger nicht gespart werden darf", fasst Stadtrat Bernhard zusammen.

Wiedereröffnung geschlossener Polizeiposten im Stadtgebiet?

Die AfD-Gemeinderatsgruppe sieht jedoch auch die Landespolizei und damit auch die grün-schwarze Landesregierung in der Verantwortung: "In Karlsruhe ist die Zahl der Straftaten in den letzten fünf Jahren im Vergleich zu anderen Großstädten im Land am stärksten angestiegen. So sehen wir unsere Forderungen wie beispielsweise nach einer lückenlosen Videoüberwachung von Problembereichen wie Bahnhofsvorplatz, Europa- und Kronenplatz, die Stärkung des Streifendienstes und den Wiedereröffnung geschlossener Polizeiposten im Stadtgebiet als durchaus berechtigt an", betonte gestern Stadtrat Bernhard.

"Zudem ist bei einem Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger von 48,4 Prozent der Bevölkerung nicht mehr vermittelbar, weswegen die polizeiliche Ermittlungsgruppe 'Mehrfachtäter Zuwanderung' erst nach mehr als zehn angezeigten Straftaten aktiv wird", geben die AfD-Stadträte an.