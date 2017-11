Am Freitag wurde in der Fautenbuchstraße eine Prostituierte von einem Mann angegriffen. Nach Aussage der Polizei sei er wohl nicht einverstanden gewesen, wie sie sich anbot.

Eine 18- jährige Prostituierte wurde in der Nacht zum Freitag in Karlsruhe so von einem jungen Mann geschlagen, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Zuvor sei der 21-jährige Mann gegen 3.30 Uhr auf die in der Fautenbuchstraße stehende Frau zugegangen. Dann schien er mit der Art und Weise, wie sie sich anbot, nicht einverstanden zu sein, so die Polizei in der Pressemeldung weiter.

Nach Zeugenangaben schlug der Mann mehrfach auf deren Oberkörper und in ihr Gesicht, so dass sie mit ihren blutenden Wunden in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 21-Jährige wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt in Gewahrsam genommen und wird wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.