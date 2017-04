Nach wochenlangen Diskussionen hat das Thema "Kleingärten versus Baufläche" am vergangenen Dienstag ein vorläufiges Ende gefunden. Der Gemeinderat stimmte mit großer Mehrheit für die Fortschreibung des Flächennutzungplans 2030 und den darin enthaltenen Prüfgebieten für Gewerbe und Bauen.

Mit dem mehrheitlichen Ja - lediglich die AfD stimmte gegen die Beschlussvorlage - des Gemeinderats am Dienstagabend können für Karlsruhe und Region zwei Flächenkulissen zur weiteren Prüfung an die entsprechenden Verbände weitergegeben werden. Es war ein langer Weg: Vor allem die Aufnahme mehrerer Kleingartengebiete als mögliche Prüffläche sorgte für Widerstand bei den Bürgern.

Ein Widerstand mit Erfolg: Drei Kleingärtenflächen fallen komplett aus dem Prüfszenario, die Flächen südlich des Rüppurrer Schlosses, nördlich des Städtischen Klinikums sowie in der Pulverhausstraße. Weiterhin wurde die Fläche "Auf den Gärten" in Hagsfeld aus der Prüfkulisse gestrichen. Letztere war Bestandteil eines Ergänzungsantrags, dem der Gemeinderat mit knapper Mehrheit entgegen der Empfehlung des Oberbürgermeisters zustimmte.

OB kritisiert "Heiligsprechung" eines jeden Kleingartens

Die Fläche sollte planmäßig als Wohngebiet ausgewiesen werden, nun wird sie weiterhin als Mischgebiet in den Plänen existieren. "Es geht hier nur um die winzige Erweiterung eines geplanten Baugebiets", so Johannes Honné von den Grünen, "wir können später über Bebauungsplan entscheiden, wann und wie gebaut werden darf."

Kein gültiges Argument für CDU und SPD: In Hagsfeld solle erst etwas für die Entlastung des Stadtteils getan werden, bevor weitere Baugebiete ausgewiesen werden - so der Ton der beiden Parteien, die für den Antrag stimmten.

Der Widerstand der Kleingärtner stößt bei der Stadt auf Unverständnis: Man habe auf eine sehr behutsame Weise versucht, das Thema Kleingärten als mögliche Prüfflächen aufzunehmen und sich bei der Auswahl nur auf das äußerste Minimum beschränkt, so Frank Mentrup. Daher kann er die "Heiligsprechung eines jeden Kleingartens" und die "Verteufelung jeder Wohnbebauung" nicht ganz nachvollziehen, welche in der Diskussion um die Flächen Einzug gehalten haben sollen.

"Es wird nicht das Grün der Stadt geopfert", so Mentrup. In keiner Weise habe die Stadt etwas gegen Kleingärten im Allgemeinen, so das Stadtoberhaupt. Es handele sich bei der gesamten Diskussion um die Aufnahme von Flächen zur weiteren Prüfung, nicht um eine endgültige Entscheidung: "Die Diskussion über die endgültigen Flächen wird noch geführt." Man müsse bedenken, dass es am Ende um eine Zielgruppe gehe, die später über den Mangel an bezahlbaren Wohnraum klagen könnte, so Mentrup.

"Wohnungsbau nicht ernst genommen"

"Zähneknirschend" stimmte die GfK der Beschlussvorlage zu: "Menschen, die bezahlbaren Wohnraum suchen, haben hier im Haus wohl eine schlechtere Lobby", prangert Friedemann Kalmbach an. "Mal schauen was übrig bleibt" sei die falsche Herangehensweise an einen Prüfantrag für Wohnfläche. "In dieser Sache wurde die Frage des Wohnungsbau nicht sehr ernst genommen."

Die Erhaltung der Kleingärten geht zu Lasten bezahlbaren Wohnraums, verdeutlicht Tilmann Pfannkuch (CDU), man brauche in Karlsruhe eine fachlich korrekte Entwicklung um die Kleingärten herum, keine Detaildiskussionen. Dies soll der Kleingartenentwicklungsplan leisten.

Kleingärten nicht "immer und ewig da"

Die Problematik des mangelnden, bezahlbaren Wohnraums erkennen auch die Stadträte am Dienstag: "Die Aufgabe Wohnraum zu finden, wird noch eine Herkules-Aufgabe werden", so Jürgen Wenzel (Freie Wähler). Dem pflichtet die FDP in Form von Thomas H. Hock bei: "Eine Stadt wie Karlsruhe, die Flächen dringend braucht, wird das Problem die kommenden Jahre vor der Brust haben. Und es wird ein großes Problem sein. Es wird nicht einfacher. Wir werden uns künftig noch oft die Köpfe im Gemeinderat zerbrechen. Wir können es nicht allen Leuten in der Stadt Recht machen."

Michael Zeh (SPD) gibt trotz der Herausnahme der Kleingärten aus dem Flächennutzungsplan als Prüffläche zu bedenken: "Ein Kleingartenentwicklungsplan bedeutet nicht, dass Kleingärten immer und ewig da sind." Dieser soll zusammen mit einem Kleingartenbeirat künftig den Dialog zwischen Kleingärtnern und Flächenplanern fördern. Wie künftige Generationen über die Fläche entscheiden werden, bleibe offen.