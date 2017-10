Kontrolle am Baden-Airpark: Zoll beschlagnahmt Korallen

Zöllner haben am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden am vergangenen Mittwoch einen ungewöhnlicheren Fund gemacht: Im Gepäck einer 53-Jährigen fanden die Kontrolleure fünf Korallenstücke- und beschlagnahmten diese.

"Nicht jedes Souvenir aus dem Ausland wird in Deutschland gerne gesehen", so Matthias Götz, Leiter der Kontrolleinheit am Flughafen. "Falls keine Handelsgenehmigung des Bundesamts für Naturschutz vorliegt, müssen wir Korallen beschlagnahmen, weil sie durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt sind."

Eine derartige Genehmigung konnte die Reisende laut Pressemitteilung jedoch nicht vorlegen. Neben der Beschlagnahmung der Korallen droht der Reisenden nun auch noch eine Geldstrafe. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Bundesamt für Naturschutz.