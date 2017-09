vor 1 Stunde Karlsruhe Kombilösung für Jedermann: 16.000 Besucher beim Tag der offenen Baustellen

Am Samstag, 16. September, fand bereits zum dritten Mal der Tag der offenen Baustellen auf dem Marktplatz und erstmals auch in der unterirdischen Haltestelle Kongresszentrum statt. Einer Pressemitteilung der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (KASIG) zufolge stiegen an diesem Tag etwa 16.000 Besucher in die Tunnel der Kombilösung hinab.