Ein Sachschaden von 17.000 Euro sowie drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag in der Bernhard-Lichtenberg-Straße in Karlsruhe ereignete, das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines VW-Kastenwagens die Bernhard-Lichtenberg-Straße in südöstlicher Richtung und geriet in Folge Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn.

Hier kollidierte der VW mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 49-jährigen Frau und drückte dieses Auto noch gegen den nachfolgenden Pkw eines 37 Jahre alten Mannes.

Durch das Unfallgeschehen wurden alle drei Fahrzeugführer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro.