Kleingärten im Visier: Einbrecher lassen Werkzeug und Fernseher mitgehen

Diverses Werkzeug und ein Fernsehgerät haben die Diebe bei ihrem Einbruch in die Gartenhütten mitgehen lassen. In einem Fall wurde ein Fenstergitter gewaltsam überwunden, um in das Innere der Gartenhütte zu gelangen. An der Nachbarhütte wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige haben sich bislang nicht ergeben. Hierzu dauern die Auswertungen der gesicherten Spuren noch an.