Gespräche über eine Umfahrung von Hagsfeld gibt es schon länger. 2008 kam ein Gutachten zu dem Ergebnis, dass eine Südumfahrung für eine Entlastung auf den Hagsfelder Straßen sorgen könnte. Im Gemeinderat sollte 2014 grünes Licht gegeben werden: Im April entschieden sich die Stadtverwaltung und der Gemeinderat mehrheitlich für die sogenannte Variante 1b. Diese sieht eine Südumfahrung Hagsfeld mit einer zweispurigen Fahrbahn ohne Standstreifen vor.

Doch dann musste nochmal alles auf Anfang: Eine Prüfung durch ein externes Anwaltsbüro im Auftrag der Stadt ergab, dass die beschlossene Variante nicht mit dem aktuell gültigen Bebauungsplan vereinbar sei. Für die geplante Verkehrsachse war neues Planrecht erforderlich. Im Januar des vergangenen Jahres einigten sich die Stadträte darauf, ein förmliches Planfeststellungsverfahren einleiten zu wollen. Damit standen die verschiedenen Varianten wieder auf dem Prüfstand.

Seither wurde es ruhig um die Südumfahrung. Die meisten Stadträte wie auch die Verwaltung favorisieren nach wie vor die Variante 1b. Einigkeit gibt es in der Frage aber noch nicht. Im Oktober beriet der Planungsausschuss, ob neue Parkmarkierungen helfen könnten, die betroffenen Stadtteile zu entlasten.

Ein weiteren Schritt machte die Stadt vergangene Woche im Bauausschuss: Eine Ingenieursgesellschaft soll nun planen, wie eine Umfahrung aussehen könnte. Insgesamt sollen vier verschiedene Entwürfe vorgestellt werden. Zudem sollen die einzelnen Möglichkeiten jeweils abgewägt und ein Bericht erstellt werden. Für diesen Auftrag will die Stadt rund 320.000 Euro in die Hand nehmen.

Die beauftragte Ingenieursgesellschaft "BG Mailänder Consult/Schüßler Plan" hat mit dem Zuschlag 15 Monate Planungszeit für die erste Stufe: der Ausarbeitung der Varianten. Die Anwohner in Hagsfeld und Rintheim werden sich somit noch weiter gedulden müssen. Allein für das Planfeststellungsverfahren rechnet die Stadt zusätzlich mit einer Dauer von 4,5 Jahren, bevor das Projekt in Angriff genommen werden kann.

Variante 1b: Diese Variante favorisieren die CDU, die AfD, aber auch die Stadtverwaltung. Diese Variante kostet 65 Millionen Euro - Kosten könnten reduziert werden, wenn Grundwasserwanne minimiert und mit einem ebenerdigen Anschluss an die Haid-und-Neu-Straße geplant wird.



Variante 2: Diese Variante würde 35 Millionen Euro kosten und könnte durch das Land bezuschusst werden. Sie bestünde aus einem kurzen Tunnel sowie einem ebenerdigen, einfachen Anschluss an Elfmorgenbruch- und Haid-und-Neu-Straße. Sie wäre ohne bislang Anschluss an den Technologiepark. Lärmschutzoptimierung soll mit Tempolimit, entsprechenden Asphalt und Lärmschutzwand gegeben sein.



Brückenvariante: Sie wurde von den Freien Wählern vorgeschlagen. Nach Aussage der Freien Wähler sei sie erheblich schneller und kostengünstiger zu realisieren als die anderen Varianten. Sie soll 10 Millionen Euro sowie eine Bauzeit von einem Jahr in Anspruch nehmen. "Angesichts der Kosten der drei vorgestellten Varianten und deren geringen Entlastung für Hagsfeld und deren langen Planungs- und Bauzeit, fällt die Prüfung einer weiteren Variante nicht ins Gewicht."



Bei der Stadt ging man 2014 noch davon aus, dass die Variante 1b ohne ein Planverfahren auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans von 1994 umsetzbar sei. Eine Prüfung durch ein externes Anwaltsbüro im Auftrag der Stadt ergab allerdings, dass die beschlossene Variante nicht mit dem aktuell gültigen Bebauungsplan vereinbar ist. Abweichungen gebe es insbesondere beim Kreisverkehr an der Elfmorgenbruchstraße, dem Geh- und Radweg an der nördlichen Straßenseite sowie bei den Lärmschutzwall an der Haid-und-Neu-Straße, so die Gutachter. Daher müssen alle Varianten jetzt noch einmal auf den Prüfstand.