Die CDU-Fraktion im Gemeinderat Karlsruhe setzt sich für den Schutz von Wild-und Honigbienen ein. Die Tiere seien sehr wichtig für die Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion und Natur, weshalb die Gemeinderäte nach städtischen Maßnahmen zum Schutz der Tiere fragen.

"Städtische Ballungsräume verkleinern zunehmend die Lebensräume der Bienen", erklärt der CDU- Fraktionsvorsitzende Tilman Pfannkuch in einer Pressemitteilung. Trotz, dass Imkereibetriebe den Erhalt der Honigbiene fördern würden und es Bienenzuchtprojekte in Großstädten gebe, sei die Unterstützung der Honigbiene durch die Wildbiene unabdingbar.

Als Folge eines zunehmenden Rückgangs der Bienenpopulationen, nehme die notwendige Bestäubung in der Landwirtschaft und in der Natur ab. Für die Menschen habe dies Auswirkungen auf Verluste in der Nahrungsmittelproduktion. Gerade Gebiete, in denen die kommerzielle Bienenzucht sich nicht als wirtschaftlich sinnvoll erweise, sei die Wildbiene besonders wichtig. Deshalb müsse die Stadt die Lebensräume der Wildbiene ausfindig machen und Maßnahmen zu deren Erhaltung vollziehen.