Die Gemeinderatsfraktion der Grünen forderte aufgrund vieler umstrittener Vogelabwehrsysteme den Gemeinderat in einer Anfrage auf, zu erklären, wie die aktuelle Situation diesbezüglich in Karlsruhe ist. Nun kritisiert die Fraktion die verwendeten Maßnahmen.

Wie aus der städtischen Antwort zu einer Anfrage der Grünen Gemeinderatsfraktion hervorgeht, setzt die Stadt Karlsruhe bei der Abwehr von Tauben auf vom Tierschutz abgelehnte "Vergrämungsmaßnahmen". Nach Angaben der Stadt Karlsruhe werden Dornen, Netze und Drähte zur Vogelabwehr für Gebäude eingesetzt. Des Weiteren räumt die Stadt in ihrer Antwort ein, dass die städtische Fächer Gesellschaft im Gebiet des alten Schlachthofs silikonartige Klebepasten zur Taubenabwehr verwendet.

"Oft enden solche Vorfälle tödlich"

Die Gemeinderatsfraktion der Grünen kritisiert diese Vorgehensweise nun in einer Pressemitteilung: "Aus Perspektive des Tier- und Naturschutzes sind die von der Stadt Karlsruhe verwendeten Maßnahmen zur Abwehr von Vögeln stark zu kritisieren. Sowohl in Netzen, Drähten als auch in Dornen können Tiere sich verfangen und verletzten. Oft enden solche Vorfälle tödlich", so Zoe Mayer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen Gemeinderatsfraktion.

Die Grünen fordern deshalb die städtische Praxis zur Vogelabwehr zu überdenken. Michael Borner, ebenfalls tierschutzpolitischer Sprecher der Fraktion äußert sich folgendermaßen: "Es gibt Alternativen, die die Verletzung von Vögeln ausschließen. Dazu gehören beispielsweise glatte Oberflächenelemente, sogenannte Taubensleides, auf denen Vögel keinen Halt finden. Bei Neubaumaßnahmen und Sanierungen kann bereits konzeptionell die Vermeidung von Niederlassungsmöglichkeiten einbezogen werden."