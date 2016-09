Kita, Bäckerei und Baustelle: Diebe schlagen in Karlsruhe und Umgebung zu

Anzeige

Der Kindergarten "Am Stadion" in Pfinztal-Berghausen war am Wochenende Ziel von Einbrechern. Das geht aus einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei hervor. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 14.15 Uhr hebelten Unbekannte zunächst ein Seitenfenster auf und stiegen hierüber in die Räume der Kita ein.

Nachdem die Täter zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag aus einer vorgefundenen Geldkassette. Am Versuch ein weiteres Nebengebäude aufzuhebeln scheiterten die Langfinger. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Diebe brechen in Karlsruher Zahnlabor und Bäckerei ein

Geringe Mengen an Gold sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro haben Einbrecher nach Aussage der Polizei zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag in einem Zahnlabor in der Karlsruher Winkelriedstraße erbeutet. Der oder die Unbekannten hatten zunächst von außen her ein Toilettenfenster aufgehebelt und anschließend die in die Büro- und Laborräume führende Tür aufgebrochen.

Schließlich verschwanden sie offenbar auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird unter der Telefonnummer 939-4611 um seine Meldung beim Polizeirevier West gebeten.

Es war laut Polizei nicht der einzige Einbruch am Wochenende: Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 4.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Ludwig-Wilhelm-Straße in Karlsruhe verschafft. Über einen aufgehebelten Seiteneingang gelangten die Einbrecher in die Bäckereiräume, öffneten einen Tresor und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (0721) 6663211 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt in Verbindung zu setzen.

90.000 und 30.000 Euro Schaden

Hochwertige Baumaschinen im Wert von rund 30.000 Euro haben Unbekannte am Sonntag zwischen 18.30 und 22 Uhr von einer Großbaustelle auf dem Gelände der ehemaligen Salm-Kaserne in Philippsburg gestohlen.

Die offensichtlich vom Oberfeldweg her auf das Gelände gelangten Täter brachen mehrere mit Vorhängeschlössern gesicherte Werkstatträume aber auch eine Stahltür gewaltsam auf und brachten schließlich eine ganze Reihe von bis zu 120 Kilogramm schweren Geräten, darunter einen Stampfer wie auch mehrere Schweißarmaturen, an sich.

Zum Abtransport über das von ihnen aufgebrochene Bautor zur Kasernenstraße hin benutzten sie offensichtlich ein größeres Kraftfahrzeug. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07256) 93290 um seine Meldung beim Polizeirevier Philippsburg gebeten.

Wie die Polizei weiter berichtet, haben unbekannte Diebe am Sonntagabend zwischen 20 und 21.45 Uhr einen mit dem sogenannten Keyless-System ausgestatteten schwarzen Mercedes CLS 500 in Grünwettersbach gestohlen. Der mit den amtlichen Kennzeichen KA- JK 224 versehene Pkw im Wert von 90.000 Euro war vor einem Haus in der Esslinger Straße verschlossen abgestellt. Trotz einer umgehend eingeleiteten Funkfahndung fehlt von dem Fahrzeug bisher jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Nummer 0721/49070 entgegen.

Einbrecher schlagen auch in der Nacht zu Montag wieder zu

Vermutlich auf die Geldspielautomaten einer Gaststätte in der Güterstraße in Pforzheim hatten es offenbar zwei Einbrecher in der Nacht zum Montag abgesehen, so die Polizei weiter. Zwischen ein und 3.50 Uhr stiegen die Täter über ein Seitenfenster in den Gastraum ein, wo sie jedoch lediglich auf drei bereits vom Personal geleerte und nicht verschlossene Spielautomaten trafen.

"Ob die Langfinger anderweitig Beute machen konnten muss noch geklärt werden", heißt es im Bericht. Sie haben einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer (07231) 186-3211.