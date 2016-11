Kiosk und Wohnungen im Visier: Einbrecher schlagen in Karlsruhe zu

Anzeige

Ein Kiosk in der Blumentorstraße war laut einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei das Ziel von Einbrechern, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Zugangssicherungen überwanden um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort nahmen sie Zigarettenstangen im Wert von mehreren Hundert Euro an sich, bevor sie unbemerkt entkommen konnten.

Zwischen 9.50 und 20.50 Uhr drangen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Insterburger Straße ein, indem sie ein Schlafzimmerfenster mit Gewalt aufhebelten. Nachdem die Täter ins Innere vorgedrungen waren, durchsuchten sie die gesamten Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert.

In der Eppinger Straße hebelten Diebe in der Zeit von 8.15 bis 21 Uhr die Terrassentür zu einer Wohnung auf und durchwühlten sämtliche Zimmer. Fündig wurden sie dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht, so dass sie ohne Beute flüchteten.

Kurz nach 18.30 Uhr wurde ein Einbrecher in der Kußmaulstraße bei seiner Tat gestört. Indem er mit Werkzeug die geschlossene Wohnungstür öffnete, verschaffte sich der Täter zunächst Zutritt zu der Wohnung. Dort wurden jedoch die anwesenden Bewohner auf den Dieb aufmerksam, weshalb dieser umgehend die Flucht ergriff.

In der Rheinstraße in Karlsruhe Mühlburg hebelten Diebe in der Nacht zum Donnerstag die Eingangstür einer Wohnung im dritten Obergeschoss auf und durchwühlten sämtliche Zimmer. Fündig wurden sie dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht, so dass sie letztlich ohne Beute flüchteten.

