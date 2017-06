In den Nächten auf Donnerstag und Freitag haben Einbrecher in Karlsruhe ein Kiosk und mehrere Gartenhäuser heimgesucht. Über den Diebstahlschaden kann die Polizei noch keine Angabe machen.

Vermutlich zwei Männer sind am Freitag gegen 3.45 Uhr in einen Kiosk Am Entenfang eingebrochen. "Mit Hilfe einer präparierten, vorher in der Nähe entwendeten Mülltonne wollten sie dann das Diebesgut abtransportieren", berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört, denn eine große Anzahl von Zigarettenschachteln blieb in dem Behälter zurück, heißt es im Bericht weiter. Ob die Täter tatsächlich Beute machten wird noch geprüft. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Karlsruhe-Mühlburg, Telefon 0721/95990, erbeten.

Auf der Suche nach Essbarem

Gleich in acht Gartenhäuser sind Diebe in der Nacht zum Donnerstag in eine Kleingartenanlage am Technologiepark eingestiegen. Die Langfinger verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Hütten in dem sie die Eingangstüren gewaltsam aufhebelten sowie teilweise Fenster einwarfen. In einer der aufgebrochenen Hütten entwendeten die Diebe Nahrungsmittel. Über weiteres Diebesgut sowie über den angerichteten Sachschaden kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt bittet hinsichtlich des Tatgeschehens um sachdienliche Hinweise unter 0721/6663211.