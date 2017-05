Einbrecher haben am vergangenen verlängerten Wochenende an einigen Orten zugeschlagen. Unter anderem drangen sie in Schulen und Kindergärten ein. Zudem versuchten sie ihr Glück in Geschäften und einer Tankstelle.

Unbekannte haben über das verlängerte Wochenende im Stadtgebiet Karlsruhe insgesamt drei Kindertagesstätten aufgebrochen und hatten es dabei gezielt auf Bargeld abgesehen. Bei einem in der Herrmann-Höpker-Aschoff-Straße in Neureut gelegenen Kindergarten hebelten die Diebe zwischen Mittwoch und Samstag eine Rettungstüre auf und durchwühlten anschließend die Schränke und Spinde in allen Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Ebenfalls zwischen Mittwoch und Samstag hebelten die Täter die Terrassentür einer Kindertagesstätte in der Hertzstraße auf. Hier nahmen die Langfinger Bargeld im dreistelligen Bereich mit sich. In einen Kindergarten in der Gänsbergstraße in Stupferich drangen die Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam über ein Fenster ein. Aus den Büroschränken entwendeten sie Bargeld im dreistelligen Bereich.

Auch Kindergarten im Karlsruher Umland betroffen

Auf Schulen hatten es Einbrecher im Bereich Ubstadt-Weiher abgesehen. In der Nacht zum Freitag suchten sie die Grundschule in Stettfeld auf und versuchten zunächst die Haupteingangstür aufzuhebeln. Als sie daran nicht zum Ziel kamen, drangen sie über ein Fenster zur Sporthalle ein. Im Anschluss daran hebelten sie verschiedenen Innentüren auf und gelangten in die Grundschule. Vermutlich wurden die Täter gestört, denn entwendet wurde nichts.

In der Nacht zum Samstag versuchten Einbrecher in die Grundschule in der Pestalozzistraße in Bad Schönborn einzudringen. Hier scheiterten sie an verschiedenen Türen. Übers Wochenende brachen Täter in die Förderschule in der Falltorstraße ein. Nachdem sie alle Türen Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, entkamen sie mit Bargeld. In allen Fällen verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte in den Kindergarten in der Belchenstraße in Karlsbad ein. In einem Büroraum wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Vermutlich wurde hier nichts entwendet. Im Anschluss gelangten die Täter über das Aufhebeln einer Verbindungstüre in den Schultrakt des Objektes. Im Sekretariat hebelten die Täter diverse Schränke brachial auf und rissen Schranktüren aus der Verankerung. Dort erbeuteten die Einbrecher Bargeld.

Stromversorgung gekappt, an der Eingangstür gescheitert

Bislang Unbekannte hebelten am Samstag gegen 3 Uhr Stromkästen rund um das Areal der Aral-Tankstelle in Pforzheim-Büchenbronn auf und unterbrachen die Stromzufuhr. Anschließend durchtrennten die Täter die Stromleitung zur Beleuchtung der Tankstelle und versuchten die Türe zum Verkaufsraum aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Diese Tat dürfte in zeitlichem Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch in ein Schreibwarengeschäft in der Dillweisensteiner Straße stehen. Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Tankstelle und des Schreibwarengeschäfts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Bislang Unbekannte brachen am Montag, kurz vor 5 Uhr in ein Schmuckgeschäft in der Calwer Biergasse ein. Nachdem sie über die Eingangstür ins Geschäft gelangten, entnahmen sie aus den Auslagen Ringe und Halsketten und flüchteten. Bei dem Einbruch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Ein Zeuge beobachtete drei maskierte und dunkel gekleidete Personen, die in Richtung Marktplatz davonrannten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die die Täter auf ihrer Flucht gesehen haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.