vor 2 Stunden Florian Kaute Karlsruhe Kindergärten im Visier: Sind Serien-Einbrecher in Karlsruhe unterwegs?

Tagsüber sind sie ein Ort, an dem Kinder Freundschaften schließen und spielen können. In der Nacht scheinen sie eine besondere Anziehungskraft auf Einbrecher auszuüben: Kindergärten. In diesem Jahr wurden sie besonders häufig Opfer von Dieben. Was macht sie zum Ziel?