Anzeige

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstag gegen 7.35 Uhr in der Hertzstraße beim Durlacher Weg vom Fahrer eines dunkelroten Autos begangen wurde, um Hinweise.

Nach den polizeilichen Feststellungen war ein 10-jähriges Mädchen auf seinem Fahrrad vom Madenburgweg in Richtung Hertzstraße unterwegs. Als das Mädchen den Zebrastreifen beim Durlacher Weg radelnd überquerte, wurde es am Hinterrad von dem dunkelroten Auto am Hinterrad erfasst und stürzte zu Boden. Dabei trug die 10-Jährige Kopfschmerzen und Schürfwunden davon und musste in der Kinderklinik ambulant versorgt werden.

Der Autofahrer hielt nach den Zusammenstoß kurz an, fuhr aber ohne auszusteigen sofort wieder weiter. Nähere Details zu dessen Fahrzeug sind nicht bekannt. An dem nicht mehr fahrtüchtigen Fahrrad entstand ein Schaden von 100 Euro.

Hinweise zum unbekannten Autofahrer und Zeugenmeldungen nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611entgegen.