vor 1 Stunde Karlsruhe Kettentrick in Knielingen: Seniorin setzt sich gegen Betrüger zur Wehr

Eine 62-Jährige ist im Karlsruher Stadtteil Knielingen in der Hermann-Köhl-Straße von Trickdieben angesprochen worden. Wie die Polizei berichtet, versuchten sich die Betrüger an dem sogenannten Kettentrick - scheiterten aber an der Gegenwehr der Frau.