vor 43 Minuten Stuttgart Kerber, Görges, Siegemund und Barthel spielen in Bundesliga

In der Tennis-Bundesliga spielen in der am Freitag beginnenden Sandplatzsaison prominente Spielerinnen. Beim TC Karlsruhe-Rüppurr steht Laura Siegemund, die kürzlich das WTA-Turnier in Stuttgart gewann, als Nummer zwei hinter der Lettin Anastas Sevastova auf der Meldeliste.