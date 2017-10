Wie die Feuerwehr Karlsruhe mitteilt, kam es am Montagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Schützenstraße in Karlsruhe.

Am Montagabend brannte es in einem Keller eines Wohngebäudes in der Schützenstraße in Karlsruhe. Die Rauchentwicklung breitete sich im Innenhof sowie in den angrenzenden Treppenräumen aus. Mehrere Personen waren im Hof, im Treppenraum oder in ihren Wohnungen am Fenster, als die Feuerwehr eintraf.

Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnten alle vom Rauch betroffenen Personen auf die Straße gebracht werden. Ein Atemschutztrupp begann sofort mit der Brandbekämpfung im Keller. Das Feuer wurde so schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Durch teils gekippte Fenster konnte jedoch in verschiedene Wohnungen Rauch eindringen. Mit Hilfe von Lüftern wurden die Wohnungen, Treppenräume und der Keller belüftet. Die anschließend durchgeführten Messungen in den Wohnungen haben keine bedenklichen Werte aufgezeigt und alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück.

Die Stadtwerke mussten jedoch aufgrund von Beschädigungen an den Versorgungsleitungen durch den Brand die Wasser - und Gaszufuhr des Gebäudes abstellen. Die Brandursache ist noch unbekannt.