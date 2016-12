vor 11 Stunden Karlsruhe Kellerbrand in Karlsruhe: Dreizehn durch Rauchgas verletzte Personen

In der Nacht auf Mittwoch hat es in einem Keller in der Hirschstraße gebrannt. 14 Personen mussten von der Feuerwehr gerettet werden, drei von ihnen über Leitern. Am Gebäude entstand ein Schaden von 50.000 Euro.