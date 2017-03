Vögel und Geflügel in Karlsruhe dürfen ab Samstag wieder aus dem Stall: Ab dann ist nämlich die bestehende Stallpflicht aufgehoben. Der Sperrbezirk wurde im Februar eingerichtet, nachdem in Neureut mehrere Schwäne an Vogelgrippe verendet sind.

Der bestehende Sperrbezirk in Karlsruhe, der am 10. Februar eingerichtet werden musste, nachdem im Vogelpark Neureut mehrere Schwäne an der Vogelgrippe verendeten, wird mit Wirkung zum 25. März aufgehoben. Das teilt die Stadt am Freitag mit.

"Nach Mitteilung der städtischen Veterinäre konnte die Entscheidung zur Aufhebung erfolgen, da sie in jüngster Zeit bei sämtlichen Untersuchungen von Vögeln und Geflügel im Vogelpark, zuletzt am 22. März, keinen Virus der Vogelgrippe (Aviäre Influenza vom Typ H5N8) nachweisen konnten", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Jedoch besteht weiter bis 20. April Aufstallungspflicht für alle Geflügelhaltungen im Stadtkreis, die sich innerhalb einer 500-Meter-Zone entlang des Rheinufers befinden. Die Aufstallungspflicht erfolgt aufgrund einer erneuten Risikobewertung des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit (Friedrich-Löffler-Institut), das weiterhin von einem hohen Risiko der Einschleppung des Erregers in Vogel- und Geflügelhaltung über Wildvögel ausgeht.