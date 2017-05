Diese Bombe platzte absolut unerwartet. Die BG Karlsruhe bekommt keine Lizenz. Damit stehen die Drittliga-Basketballer vor dem Aus. Des einen Leid, des anderen Freud? Denn ausgerechnet ein anderer Club aus der Fächerstadt könnte profitieren.

Eine Begründung, warum der BG die Spielerlaubnis für die Saison 2017/18 verweigert wurde, lieferte die Liga zunächst nicht mit. Eine Woche bleibt den Karlsruhern nun, um gegen den Bescheid Einspruch einzulegen. Wie groß hier die Erfolgsaussichten sind, wissen wohl nur die Beteiligten. Ebenfalls keine Spielberechtigung erhielt Schwenningen, die sich einen gravierenden Formfehler erlaubten.

Sollte ein Platz in der ProB frei werden, könnten davon ausgerechnet der KIT SC Gequos profitieren. Der Vizemeister aus der Regionalliga würde ein Spielrecht unter Auflagen erhalten. ebenfalls unter Auflagen dürfen die PSK Lions im Herbst in der 2. Basketball-Bundesliga ProA an den Start gehen. Der größte Mängel von Ligaseite dürfte hier wohl die noch immer ungeklärte Hallenproblematik sein.