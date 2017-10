Die gemeinsame Fachstelle "Kein Missbrauch" des Stadtjugendausschusses und der Sportkreisjugend soll weiter ausgebaut werden. Möglich wird dies durch eine Spende in Höhe von 2.000 Euro.

Die Spende für den Ausbau der Fachstelle kommt von der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Das Geld soll in Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle Gewalt von Kindern und Jugendlichen fließen, wie etwa in Schulungen in Sportvereinen und Verbänden. Svenja Pabst von der Fachstelle erklärt dazu: "Der beste Schutz vor sexualisierter Gewalt bei Kindern oder Jugendlichen ist die Sensibilisierung und das Wissen, wie man rechtzeitig reagieren kann."

Der Kommentarbereich ist aus Rücksicht auf minderjährige Opfer von sexueller Gewalt nicht zur Diskussion freigegeben.