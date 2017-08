Sie sollen mit bis zu 20 Fitnessstationen zu einem gesünderen Lebensstil anregen: Trimm-dich-Pfade. Seit den 1970er Jahren wurden die Fitnesspfade überall in Deutschland installiert. Auch in Karlsruhe gibt es mehrere Strecken. Aber werden diese auch genutzt? ka-news hat den Selbsttest gemacht!

Balancieren, Dehnungsübungen, Weitsprung und vieles mehr: All das erwartet Hobby-Sportler auf Trimm-dich-Pfaden. Die Idee: Bürger sollten zu mehr sportlicher Betätigung angeregt werden- so auch in Karlsruhe. Aber welche sind in der Fächerstadt heute noch erhalten und in welchem Zustand sind sie? ka-news hat den Test gemacht.

Daxlanden: Viele Probleme und eine ungewisse Zukunft

Ein Trimm-dich-Pfad findet sich im Karlsruher Stadtteil Daxlanden. Aber selbst alteingesessene Bürger wissen nicht wirklich um die Existenz der Route unterhalb des Hammwegs. Das Problem: Es gibt keine Hinweisschilder oder Erklärtafeln. Lediglich drei halbwegs gut erhaltene Stationen zeugen noch von der Existenz des Trimm-dich-Pfads. Auch Anfang und Ende der Strecke sind unklar: Offenbar kann man den etwa 500 Meter langen Parcours nicht als Rundweg laufen, sondern nur hin- und zurück.

Einziger Pluspunkt: Der Bürgerverein Daxlanden will sich des Trimm-Dich-Pfads annehmen und führt derzeit eine zwangslose Umfrage durch, was mit dem Pfad geschehen soll. Soll er abgerissen oder doch erneuert werden? Das ist derzeit noch unklar.

Das ka-news-Urteil: leider unbrauchbar - zumindest im aktuellen Zustand.

Grünwettersbach: Vergammelt und verwirrend

Beim Waldsportpfad in Grünwettersbach handelt es sich um einen zirka 1,6 Kilometer langen Rundweg nahe des Fernmeldeturms. Er befindet sich ganz am westlichen Ende des Grünwetttersbacher Pfeilerwegs. Auch hier gibt es Probleme: Auf dem Weg dorthin befindet sich kein einziger Wegweiser oder Hinweis auf den Waldsportpfad und selbst auf dem dort vorhandenen Parkplatz findet man keine Spur. Nur direkt unterhalb des Turms steht ein kleines Schild mit den nötigsten Informationen.

Der Kurs ist praktisch nicht wirklich ausgeschildert, das Verlaufen ist dort vorprogrammiert. Es gibt nur zwei Stationen, von denen die eine nur eine Dehn-Station ist. Die sehr versteckt liegende "Kraftstation" ist mit Moos bewachsen – dort hat sicherlich schon jahrelang niemand mehr Sport gemacht. Einziger Pluspunkt: Der Pfad führt am Wildschweingehege vorbei.

Das ka-news-Urteil: vergammelt und leider verwirrend.

Oberwald: Ist das noch ein Trimm-dich-Pfad?

Nur vereinzelte Reste erinnern noch an den Trimm-dich-Pfad Oberwald. Einst startete er an der Wasserwerkbrücke. Der Oberwald verfügt über zahlreiche ähnliche Attraktionen wie etwa einen Barfußpfad oder einen Abenteuerspielplatz und ist für Läufer mit verschiedenen Strecken gut erschlossen. Nur den Trimm-dich-Pfad gibt es nicht mehr.

Das ka-news-Urteil: Pfad ist nicht mehr existent.

Waldstadt: Karlsruhes bekanntester Trimm-dich-Pfad

Der "Active Trail Waldstadt" war einmal der bekannteste Trimm-dich-Pfad in Karlsruhe. Hier ist von allen Parcours der Fächerstadt der Gedanken der Trimm-dich-Bewegung noch am besten erhalten. Der Weg beginnt an einem leicht versteckten Waldparkplatz an der Theodor-Heuss-Allee, der mit dem Schild "Waldsportpfad" beschrieben ist (etwa auf Höhe der Königsberger Strasse).

Die drei Stationen liegen recht weit auseinander, dafür sind es dann auch jeweils drei Übungen, die dort gemacht werden können. Die Beschilderung ist sparsam, reicht aber gerade so aus. Der Trail ist eben, es sind keine Ansteige zu laufen. Pro Runde sollte man etwa 45 Minuten einplanen. Pluspunkt: Bis auf ein nur etwa 200 Meter langes Stück ist der "Active Trail Waldstadt" tatsächlich als "Trail", also auf Trampelpfaden zu laufen oder auch zu walken.

Das ka-news-Urteil: ein Trimm-dich-Pfad in guten Zustand.

Wildpark: Ganz gut, aber nicht perfekt

Der "Active Trail Wildpark" löste den ehemals nahen, aber nicht mehr vorhandenen Trimm-dich-Pfad beim Schützenhaus ab. Ausgangspunkt ist ein Waldparkplatz am Adenauerring, an der Ecke Eggensteiner Allee. Ein großer Plan am Startpunkt gibt Auskunft und es können Runden zwischen 850 und 2.500 Metern gelaufen werden. Mehrere Stationen warten auf ihre Benutzer, wobei manche keine Erklärtafeln (mehr) haben.

Die Streckenführung ist zwar etwas langweilig, dafür besteht keine Gefahr, sich zu verlaufen. Allein ist man auf dem Trail selten: Am frühen Abend und am Wochenende wird auf den Wegen des "Active Trail Wildpark" intensiv gelaufen, die Stationen aber eher selten genutzt. Die Dauer liegt bei zehn bis 30 Minuten, wenn man jeweils nur eine der vorgeschlagenen Runden läuft. Pluspunkt: Die Wege sind breit ausgebaut. Wegen der variablen Streckenlänge ist dieser Parcours auch für Anfänger geeignet.

Das ka-news-Urteil: ein Trimm-dich-Pfad in passablem Zustand.