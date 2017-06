Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) erneuern vom Dienstag, 6. Juni, bis Montag, 19. Juni, die Gleise in der Kaiserallee zwischen der Schillerstraße und der Yorckstraße. Während der Baumaßnahme ist dieser Streckenabschnitt in beiden Richtungen für den Schienenverkehr gesperrt.

Wie die VBK in einer Pressemeldung mitteilen, sollen die Baumaßnahmen im Zweischicht-Betrieb zwischen 6 und 22 Uhr erfolgen. Währenddessen richten die Verkehrsbetriebe einen Schienenersatzverkehr ein und passen das Linienkonzept für den Stadt- und Trambahnverkehr an.

"Die Stadtbahnlinie S1/S11 wird über die Haltestellen ZKM – Weinbrennerplatz – Kühler Krug – Entenfang zum Städtischen Klinikum umgeleitet. Die Linien S2, S5 und S52 fahren ab Schillerstraße über den Weinbrennerplatz und der Haltestelle Kühler Krug zum Entenfang. Die Tramlinien 2, 5 und 6 können aus Kapazitätsgründen nicht über den Kühlen Krug umgeleitet werden. Die Tramlinien 2 und 5 werden zu einer Kombilinie verknüpft, die Tramlinie 6 in eine Linie 6 und eine Linie 6E aufgeteilt," so die VBK.

Schienenersatzverkehr zwischen Mühlburger Tor und Rheinhafen:

Auf dem gesperrten Streckenabschnitt richten die VBK mit Bussen einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Die SEV-Busse fahren zwischen Mühlburger Tor über die Haltepunkte Yorckstraße , Händelstraße, Philippstraße, Entenfang und Lameyplatz bis zum Rheinhafen. Sie verkehren werktags bis 20 Uhr im 10-Minuten-Takt - samstags bis 18 Uhr - und außerhalb dieser Zeiten sowie sonntags im 20-Minuten-Takt, jedoch nicht zu den "nightliner"-Zeiten.

Während der Baumaßnahme ist die Bahn-Haltestelle Yorckstraße aufgehoben, eine Bus-Ersatzhaltestelle wird eingerichtet. Am Mühlburger Tor befindet sich die Ersatzhaltestelle in der Anlieger-Fahrbahn vor dem Bürgerbüro. Damit der Kfz-Verkehr dort an stehenden Bussen vorbeifahren können, werden die parallelen Parkflächen gesperrt.

An der Schillerstraße wird nur die Ersatzhaltestelle in Fahrtrichtung Mühlburger Tor bedient. Am Entenfang in Fahrtrichtung Rheinhafen wird die Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand beziehungsweise im Bereich der Parkplätze vor der Ladenzeile eingerichtet.

Haltestellensituation am Weinbrennerplatz und am Entenfang

Am Weinbrennerplatz richten die VBK westlich der Kreuzung eine Ersatzhaltestelle in der Kriegsstraße ein. Dort halten alle Bahnen vom beziehungsweise zum Kühlen Krug. Hierbei wird nach Aussage der VBK weder an der regulären Haltestelle der Linie 5 in der Gartenstraße noch an der Ersatzhaltestelle in der Schillerstraße ein weiterer Fahrgastwechsel durchgeführt.

Der Entenfang wird wie folgt bedient: Die Züge der Linien S1 und S11 halten für den Fahrgastwechsel nur an der großen Haltestelle Am Entenfang. An der alten Haltestelle zwischen Alb und Hochhaus erfolgt kein weiterer Ein-und Ausstieg. Die Bahnen der Linie S2 bedienen hingegen nur die alten Bahnsteige der Linie 5. Alle Fahrten der Linien S5 und S52 halten nur an der neuen Haltestelle in der Lameystraße.