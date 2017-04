Erneut sind die Flächen von Kleingärtnern im Visier der Stadt, wie die Kult-Fraktion in einer Pressemitteilung berichtet. Wie die Fraktion in einer Pressemeldung mitteilt, sind im Falle einer zweiten Zufahrt zum Technologiepark Karlsruhe (TPK) 17 Kleingärten betroffen.

Die Kult-Fraktion unterstützt nach eigenen Angaben in einem Schreiben an Baubürgermeister Michael Obert die Kleingartenanlage am TPK. Hintergrund sei die Wiederaufnahme des Bebauungsplans "Technologiepark Karlsruhe – Vogelsand".

"Es gibt andere Möglichkeiten"

"Die Stadtverwaltung möchte darin mit einer zweiten Zufahrt zum TPK vom Hirtenweg zur Ada-Lovelace-Straße eine Entlastung der aktuellen Verkehrssituation im Bereich des TPK erreichen", heißt es in der Pressemeldung weiter. "Nicht auf dem Rücken der Kleingärtner. Es gibt andere Möglichkeiten" verdeutlicht Michael Haug, Mitglied im Bauausschuss, den Kult-Standpunkt.

Bereits im April 2015, so die Kult-Fraktion weiter, befasste sich die Fraktion bei einem Vor-Ort-Termin mit der Verkehrssituation des TPK und den Auswirkungen der geplanten Verbreiterung der Zufahrten. Damals sollten etwa 17 bestehende Kleingärten entfallen; in der aktuellen Planung sollen diese 17 verkleinert werden. "Schon 2015 war der Stadtverwaltung das Ausmaß ihres Vorhabens überhaupt nicht bewusst. Erst ein weiterer Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten verdeutlichte die Brisanz und kippte den Bebauungsplan", erinnert sich Lüppo Cramer.

Andere Maßnahmen wären angebracht

Weshalb das Vorhaben jetzt wieder aufgegriffen werde, kann sich die Fraktion nicht erklären. Denn aus Sicht der Kult-Fraktion existieren zur Verkehrsberuhigung im TPK kostengünstigere und nachhaltigere Maßnahmen, die dazu noch ohne Eingriffe in die Kleingärten auskommen.

"Ein Parkverbot an der Zufahrt und über die Länge der Albert-Nestler-Straße könnte die ungehinderte Zu- und Abfahrt des Geländes ermöglichen, auch während der Hauptverkehrszeiten, für Lkw wie Pkw", erklärt Stadtrat Haug. Langfristig sei zudem eine weitere Zufahrt zum TPK von Norden her geplant.